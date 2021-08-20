Две россиянки погибли в Гоа

Атташе генконсульства России в Мумбаи Олег Калеущенко сообщил о том, что две россиянки погибли в индийском штате Гоа. Российские дипломаты пытаются сейчас получить информацию о случившемся у гоанских правоохранительных органов.

«Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации „Гоа Хелп“, действующей в этом индийском штате», — заявил Калеущенко. Его процитировало РИА «Новости».

С диппредставителями связалась мать одной из погибших. Почетный консул в Гоа также задействован в переговорах с местными правоохранительными органами.

Ранее полиция Гоа заявила, что две россиянки погибли в деревне Сиолим. По предварительной информации, 24-летняя женщина совершила самоубийство, а другую — 34-летнюю гражданку РФ — нашли мертвой в своей гостиной. Эти случаи не связаны. Причину смерти 34-летней россиянки установят правоохранительные органы.