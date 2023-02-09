Эксклюзив 09 февраля 2023, 05:41 Две новости объяснили поведение Германии по «Северным потокам» «Голос Мордора»: Германия не станет обвинять США в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Поведение Германии в ситуации с подрывом «Северных потоков» объяснил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360». В качестве иллюстрации отсутствия воли у Германии он привел рядовую на первый взгляд новость.

Далее — его прямая речь.

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Сегодня появились две новости, которые касаются Германии. Одна новость очень громкая, а вторая — достаточно рядовая, в рамках того бреда, что творится сейчас в Евросоюзе. И мне очень хочется объединить эти две новости в одну, уж очень они друг другу подходят.

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Первую новость все слышали наверняка: известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал виновных в террористических атаках на газопроводы «Северный поток» и рассказал, как эти атаки происходили. Как и предполагалось, газопроводы были взорваны США, а подготовка к диверсии стартовала еще до начала спецоперации на Украине.

В общем, сегодня нам прямым текстом сообщили, что на критически важный для Германии инфраструктурный объект было совершено нападение страной, которая является ее ближайшим и важнейшим союзником. Учитывая, что идея диверсий появилась задолго до 24 февраля 2022 года, США понимали, что в результате взрыва газопровода Германия лишится большой части газа. По сути — это даже не теракт, а военное нападение на Германию. Такое называется casus belli, то есть достаточно весомая причина объявить войну.

А если и не объявить войну, то понизить уровень дипотношений, отозвать посла, выставить виновнику нападения гневную дипломатическую ноту.

Но вы же понимаете, что ничего подобного не произойдет. Более того, наверняка в Германии были в курсе, кто взорвал газопроводы, а комиссия по расследованию — просто так, для проформы. Байден наверняка рассказал Шольцу о взрывах, но приказал закрыть рот и не рыпаться. И Шольц послушно выполнил приказ из Белого дома.

А знаете почему? Косвенный ответ нам дает другая новость, появившаяся в некоторых СМИ. Она же объясняет поведение Германии целиком и полностью, хотя, вроде бы не имеет никакого отношения ни к США, ни «Северным потокам». Цитирую:

«Университет в Берлине призвал женщин, которые неоднократно подвергались домогательствам со стороны мужчин-мигрантов, совершивших преступления на сексуальной почве, не звонить в полицию, поскольку это может быть расценено как проявление расизма».