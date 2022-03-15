«Две недели сидели в подвале». Народная милиция ЛНР вывезла семью из Попасной

Народная милиция ЛНР вывезла на БТР мирных жителей из города Попасная. Семье пришлось две недели провести в подвале из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

«Семья Гришиных, муж и жена, две недели сидела в подвале в Попасной, потому что очень жестоко обстреливали и обстреливают населенный пункт», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР. Цитату привело РИА «Новости».

За помощью в пресс-службу Народной милиции обратилась дочь супружеской пары. Девушка попросила вывезти ее родителей из города.

«Народная милиция отреагировала на данное сообщение и вывезла ее родителей на БТР», — отметил представитель ведомства.

Он уточнил, что мужчине и женщине пришлось ехать три часа из-за сильных обстрелов. Семью доставили в соседний Первомайск, где паре предоставили комнату в общежитии. Волонтеры собрали эвакуированным продукты. После приезда Гришины смогли позвонить и поговорить с дочерью.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы Луганской Народной Республики окружили украинские войска в Северодонецке и Лисичанске.