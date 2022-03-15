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    15 марта 2022, 00:29

    «Две недели сидели в подвале». Народная милиция ЛНР вывезла семью из Попасной

    Народная милиция ЛНР вывезла семью из Попасной

    Дарья Бунякова

    Народная милиция ЛНР вывезла на БТР мирных жителей из города Попасная. Семье пришлось две недели провести в подвале из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

    «Семья Гришиных, муж и жена, две недели сидела в подвале в Попасной, потому что очень жестоко обстреливали и обстреливают населенный пункт», — сообщил представитель Народной милиции ЛНР. Цитату привело РИА «Новости».

    За помощью в пресс-службу Народной милиции обратилась дочь супружеской пары. Девушка попросила вывезти ее родителей из города.

    «Народная милиция отреагировала на данное сообщение и вывезла ее родителей на БТР», — отметил представитель ведомства.

    Он уточнил, что мужчине и женщине пришлось ехать три часа из-за сильных обстрелов. Семью доставили в соседний Первомайск, где паре предоставили комнату в общежитии. Волонтеры собрали эвакуированным продукты. После приезда Гришины смогли позвонить и поговорить с дочерью.

    Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что бойцы Луганской Народной Республики окружили украинские войска в Северодонецке и Лисичанске.