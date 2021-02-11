Две магнитные бури пройдут в ближайший месяц

Две магнитные бури ожидают жителей нашей планеты в ближайший месяц. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По данным издания Vesiskitim.ru, у метеозависимых людей в этот период может ухудшиться самочувствие. Основные симптомы: головная боль, слабость, перепады давления.

Чтобы по максимуму избежать этого, следует хорошо питаться, уменьшить физические нагрузки, на время отказаться от кофе и поменьше нервничать.