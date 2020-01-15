Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства России в Бейруте

Источник «360», знакомый с ситуацией, сообщил, что сейчас в посольстве «более-менее спокойно». Из наших соотечественников никто не пострадал.

Гранаты попали на территорию здания во время разгона толпы демонстрантов. Полиция применила против них слезоточивый газ. Протестующие требовали освободить арестованных участников уличных беспорядков. Сейчас их держат в казарме ливанской жандармерии неподалеку от российского посольства.

Во время разгона полицейские задержали нескольких человек, которые начали метать камни в стражей порядка.

Русский гид в Бейруте Оксана Нахед сообщила «360», что российское посольство окружено очень мощной и высокой стеной.

«Оно охраняется военными. Вряд ли случайно могли туда попасть гранаты. Вчера были пробки, беспорядки. Протестующие перекрыли дороги и шли по ним. Слышала, что поджигают шины, обливают дороги дизельным топливом, чтобы не ездили машины», — рассказал Оксана.

Она отметила, что демонстрации связаны с внутриполитическими проблемами, они никак не направлены против России. Напротив, в целом, в стране отношении к русским и к России очень хорошее.