Мир 27 декабря 2023, 00:50 Две фракции Рады отказались поддержать законопроект о мобилизации Лидер «Батькивщины» Тимошенко: проект о мобилизации — неконституционный РИА «Новости»

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Сразу две фракции в Верховной раде отказались голосовать за новый законопроект об изменениях условий мобилизации. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сочла его неконституционным, о чем и заявила в видеоролике, опубликованном в социальной сети.

«Сразу вам скажу, что в таком варианте, в котором представлен законопроект, он не решает проблему. Он является неэффективным, он неконституционный, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет», — заявила Тимошенко.

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Глава фракции добавила, что мобилизация на Украине необходима, но в таком виде закон не решит проблему нехватки военных кадров.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, представляющий фракцию «Европейская солидарность», поддержал Тимошенко и заявил, что законопроект требует пересмотра.

«В каждой строке проекта судьбы людей, а в ответ ноль ответов, так делать нельзя», — подчеркнул депутат и заявил, что в таком виде закон принимать нельзя.

В понедельник кабмин внес на рассмотрение в Раду законопроект об изменениях условий мобилизации на Украине. Он касается усиления мобилизации, онлайн-рассылки повесток, а также возможного уменьшения порога возраста мобилизации до 25 лет.