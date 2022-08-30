Две европейские страны выступили против запрета на выдачу россиянам шенгена
DPA: Германия и Франция не поддержали запрет на выдачу россиянам шенгена
Германия и Франция выступили против обширного запрета на выдачу шенгенских виз жителям России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ с изложением позиции двух стран. Его направили другим членам Европейского союза (ЕС) перед встречей глав МИД стран сообщества в Праге.
«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — сказано в тексте.
В документе подчеркнуто, что заявления российских граждан нужно серьезно проверять на предмет возможных угроз безопасности. Однако не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях. Особенно это относится к будущим поколениям.
«Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ», — подчеркнули представители Германии и Франции.
Из-за этого нужно поддерживать правовую базу, которая помогала бы студентам, ученым, творческим людям, специалистам въезжать в Евросоюз.
Также Германия и Франция призвали ЕС работать над распространением якобы независимой информации в России.