Две европейские страны выступили против запрета на выдачу россиянам шенгена

Германия и Франция выступили против обширного запрета на выдачу шенгенских виз жителям России. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на документ с изложением позиции двух стран. Его направили другим членам Европейского союза (ЕС) перед встречей глав МИД стран сообщества в Праге.

«Мы должны подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», — сказано в тексте.

В документе подчеркнуто, что заявления российских граждан нужно серьезно проверять на предмет возможных угроз безопасности. Однако не следует недооценивать влияние непосредственного опыта жизни в демократиях. Особенно это относится к будущим поколениям.

«Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ», — подчеркнули представители Германии и Франции.

Из-за этого нужно поддерживать правовую базу, которая помогала бы студентам, ученым, творческим людям, специалистам въезжать в Евросоюз.

Также Германия и Франция призвали ЕС работать над распространением якобы независимой информации в России.