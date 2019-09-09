Две древние гробницы открыли в Египте после реставрации

Эксперты во время реставрации сняли следы копоти и грязи с усыпальниц. Они также исправили ошибки предыдущих специалистов, которые восстанавливали объект в 60-х и 70-х годах прошлого века. Ученые предполагают, что в гробницах находятся останки важных чиновников, об этом сообщило информационное агентство Nation News.

На данный момент погребальные камеры расположены в Карнакском храме. Это крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, главное государственное святилище Нового царства.