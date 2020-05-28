    28 мая 2020, 14:04

    Две больницы Башкирии закрылись на карантин

    Дарья Морозова

    Еще в двух больницах Башкирии ввели карантин по коронавирусу. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    По данным регионального Роспотребнадзора, из-за коронавируса закрылись Туймазинская и Бижбулякская ЦРБ. Всего в республике 15 медицинских учреждених, где введен карантин.

    Ранее стало известно, что коронавирус особенно опасен для курящих людей. Об этом рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института пульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Андрей Козырев.