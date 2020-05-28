Две больницы Башкирии закрылись на карантин

По данным регионального Роспотребнадзора, из-за коронавируса закрылись Туймазинская и Бижбулякская ЦРБ. Всего в республике 15 медицинских учреждених, где введен карантин.

Ранее стало известно, что коронавирус особенно опасен для курящих людей. Об этом рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института пульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова Андрей Козырев.