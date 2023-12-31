Мир 31 декабря 2023, 08:12 Две американские военные базы в Сирии подверглись ракетным атакам Аl Mayadeen: шиитские боевики ударили по двум базам США на северо-востоке Сирии snapshot-photography/B.Shamlo vi/globallookpress

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Боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» запустили ракеты по двум военным базам США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило издание Аl Mayadeen.

Обстрелам подверглись американские военные объекты рядом с газовым месторождением Конико и месторождением нефти Эль-Омар.

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«Бомбардировка базы „Конико“ была совершена партией из 12 ракет. Каждая достигла свою цель внутри базы», — указали в издании.

Американские средства противовоздушной обороны сработали, но сбить ракеты противника им не удалось.

Базу «Эль-Омар» боевики атаковали с помощью трех беспилотников. Взрывы на военном объекте услышали жители соседних населенных пунктов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предпримут все меры для защиты своих военных после атак в Сирии. Он прокомментировал удары по объектам проиранских групп и указал на опасность, исходящую от ливанской шиитской группировки «Хезболла» на севере Израиля.