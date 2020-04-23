Две американские кошки заразились коронавирусом

В США коронавирус нашли у двух домашних кошек. Положительными оказались тесты у питомцев из штата Нью-Йорк. Эксперты считают, что вирус не может передаваться от домашнего животного к человеку.

Заражения кошек стали первыми подтвержденными случаями распространения инфекции среди домашних животных. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на сотрудников министерства сельского хозяйства и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Предположительно, вирус питомцам передался от людей. Симптомы респираторного заболевания у животных легкие. Живут кошки в разных концах штата. Одна из них заболела спустя неделю после того, как признаки ОРВИ появились у хозяина. У него COVID-19 так и не подтвердили, но подхватить инфекцию кошка могла и на улице. Вторая, скорее всего, заразилась от инфицированного члена семьи, в которой живет.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи подчеркнул, что домашние животные действительно могут заразиться коронавирусом. Однако никаких доказательство того, что вирус передается от питомца к хозяину, нет.

Аналогичного мнения придерживаются и в ЦКПЗ. Представитель ведомства Кейси Бартон Бейравиш призвала людей не паниковать и не бояться домашних животных. Однако специалисты все же советуют во время пандемии не подпускать своих собак и кошек к другим домашним животным и чужим людям. Российские эпидемиологи тоже считают, что заразиться коронавирусом от домашнего питомца нельзя.