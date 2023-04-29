Мир 29 апреля 2023, 01:18 «Двадцать раз подумают». Пушков усомнился в санкционной войне США против Китая Пушков: США полностью зависят от ввоза 14 редкоземельных минералов из Китая РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков усомнился в том, что США могут развязать санкционную войну против Китая. По мнению политика, которое он изложил в Telegram-канале, Запад «20 раз подумает», прежде чем начнет вводить ограничения против Пекина.

Дело в том, что в Китае перерабатывается 80% критически важных полезных ископаемых.

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«США полностью зависят от ввоза 14 редкоземельных минералов. 80% этих минералов в страны ЕС поставляет Китай. Прекращение поставок угрожает остановкой автомобильной промышленности и производства электромобилей», — написал Пушков.

И редкоземельные ценности в этом случае могут оказаться гораздо важнее официальных, считает сенатор. На Западе, как отметил Пушков, «20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая».

Ранее помощник американского президента нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США утратили конкурентоспособность в области критически важных технологий. Это создает риски для экономики и нацбезопасности страны, считает политик.