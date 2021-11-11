Два жителя Варшавы пытались перевезти 18 мигрантов в ковидной скорой

В Польше полицейские задержали двух мужчин, которые пытались перевезти большую группу мигрантов. Людей они поместили в машину, замаскированную под ковидную скорую.

В местности Велички правоохранители остановили для досмотра автомобиль, где находились 18 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Варминьско-Мазурского воеводства.

«Люди, причастные к незаконной перевозке мигрантов, пытаются разными способами избежать обнаружения польскими службами. Один из них — перевозка людей на автомобилях, напоминающих в том числе машины скорой помощи», — пояснили в ведомстве.

Полицейские заметили машину скорой вечером 9 ноября. Внешний вид и оборудование транспорта вызвали у сотрудников правоохранительных органов подозрения. Они остановили автомобиль. Спереди сидели два 28-летних жителя Варшавы в защитных комбинезонах.

Выяснилось, что молодые люди не являлись медработниками и не занимались перевозкой коронавирусных пациентов.

«18 иностранцев неизвестной национальности незаконно проникли в Польшу. <…> Автомобиль взяли под охрану. Водитель, пассажир и иностранцы задержаны и переданы пограничной службе и прокуратуре», — заключили в пресс-службе.