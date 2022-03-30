Два жителя Горловки стали жертвами обстрела со стороны ВСУ
Штаб территориальной обороны ДНР: ВСУ обстреляли Горловку, погибли два человека
Украинские военные минувшей ночью открыли огонь по Горловке. По предварительным данным, в результате обстрела погибли два человека, сообщили в штабе территориальной обороны.
По данным штаба, разрушения получили 16 домов. Подробности уточняются.
В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что обстрел со стороны ВСУ также был зафиксирован сегодня утром, около 07:15. Украинские военные выпустили 20 гранат из гранатометов, также они применили стрелковое оружие.
Из-за удара ВСУ утром 30 марта пострадали и жители Донецка. Украинский снаряд попал в жилой девятиэтажный дом на улице Пинтера. По предварительным данным, в результате обрушения кровли погиб один человек, четыре жильца пострадали. В больницу попал полуторагодовалый ребенок.