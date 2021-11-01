Два землетрясения зафиксировали у берегов Японии

У берегов Японии накануне было зафиксировано два землетрясения. Их магнитуда составила 5,1 и 5,2. Об этом написал RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров и находился в 32 километрах к юго-востоку от города Танабэ.

Другое землетрясение сейсмологи выявили в 16 километрах к югу от города Хитати. Его эпицентр находился на глубине 60 километров.

О пострадавших, а также о каких-либо разрушениях не сообщается.