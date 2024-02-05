Важное 05 февраля 2024, 11:48 Два здания обрушились из-за взрыва в Ереване Взрыв с обрушением произошел в районе Эребуни в Ереване РИА «Новости»

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Взрыв с обрушением прогремел в районе Эребуни в столице Армении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из-за взрыва обрушились два дома в частном секторе Еревана. По информации МВД страны, под завалами могут находиться два человека.

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«В результате взрыва обрушились два здания. По сведениям очевидцев, два человека могут находиться под завалами», — указали в ведомстве.

В МВД добавили, что обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в Ростове-на-Дону 27 января частично обрушился жилой дом — обвалилась стена, а затем и несущая конструкция здания. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Халатность», о результатах расследования доложат председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Здание признали аварийным еще в 2020 году, но жильцы отказались от переезда в маневренный фонд, указал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он добавил, что из обрушившегося дома эвакуировали 95 горожан.