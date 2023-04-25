Мир 25 апреля 2023, 23:58 Два взрыва прозвучали в подконтрольном Украине Запорожье Рогов: на подконтрольной Киеву территории Запорожья прозвучали два взрыва РИА «Новости»

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах, прозвучавших на подконтрольной Киеву территории Запорожья. Политик сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы были слышны в двух разных районах города.

Взрывы прозвучали примерно в 23:15.

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«Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко в Заводском и Космическом», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Рогов добавил, что в городе сейчас работает украинская ПВО. Она, по его словам, представляет наибольшую опасность для мирных жителей.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в Запорожье. Территорию на указанных направлениях минируют.