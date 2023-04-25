25 апреля 2023, 23:58
Два взрыва прозвучали в подконтрольном Украине Запорожье
Рогов: на подконтрольной Киеву территории Запорожья прозвучали два взрыва
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о двух взрывах, прозвучавших на подконтрольной Киеву территории Запорожья. Политик сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы были слышны в двух разных районах города.
Взрывы прозвучали примерно в 23:15.
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«Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко в Заводском и Космическом», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».
Рогов добавил, что в городе сейчас работает украинская ПВО. Она, по его словам, представляет наибольшую опасность для мирных жителей.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в Запорожье. Территорию на указанных направлениях минируют.
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Запорожье
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