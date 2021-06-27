Два взрыва прогремели на базе ВВС в Индии

Два взрыва произошли на военной базе Индии в союзной территории Джамму. Один повредил крышу здания, второй произошел на открытой местности.

По данным ВВС страны, взрывы были малой силы, никто из военнослужащих не пострадал. Они произошли в технической зоне базы. Повреждений оборудования не произошло, сообщило РИА «Новости».

По факту случившегося проводится расследование. В нем принимают участие и гражданские органы.

Резкое обострение ситуации на севере Индии произошло летом 2019 года. Власти страны решили упразднить штат Джамму и Кашмир и создать две союзные территории — Джамму и Кашмир и Ладакх. Индийский парламент отменил статью 370 конституции, наделяющую штат особым статусом. В итоге кашмирцы потеряли льготы при поступлении на учебу и при занятии административных должностей внутри штата. Были ликвидированы ограничения на покупку недвижимости в Кашмире для жителей других штатов.

После упразднения штата произошла эскалация в отношений между Индией и Пакистаном. Власти последнего осудили решение Нью-Дели превратить Джамму и Кашмир просто в административную единицу.