Мир 02 июля 2023, 04:27 Два военных самолета ВВС Колумбии столкнулись во время учебного полета Semana: к юго-востоку от Боготы столкнулись два самолета ВВС Колумбии Freepik

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Два самолета ВВС Колумбии потерпели крушение при столкновении в небе к юго-востоку от Боготы. Информацию об этом опубликовали в журнале Semana.

По предварительной информации, обоим пилотам пришлось катапультироваться. Один из них умер. Во время столкновения летчики осуществляли тренировочный полет рядом с военной базой.

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Ранее столкновение двух военных вертолетов в штате Кентукки привело к гибели девяти американских военных. Воздушные судна потерпели крушение во время учебной миссии. После аварии летательные аппараты рухнули неподалеку от военной базы Форт-Кэмпбелл.

Еще похожая ситуация произошла 7 марта в Италии. Два учебных самолета столкнулись в небе над Римом. Из-за случившегося оба летчика погибли. По информации местных СМИ, воздушные судна осваивали совместные маневры. Когда произошло столкновение, один из самолетов упал на здание, а второй разбился в поле.