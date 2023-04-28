Мир 28 апреля 2023, 05:16 Два вертолета ВВС США рухнули на Аляске — СМИ Associated Press: два вертолета ВВС США AH-64 Apache потерпели крушение на Аляске Pxhere

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В штате Аляска (США) потерпели крушение два американских военных вертолета. Об этом сообщил представитель объединенной базы ВС США Эльмендорф-Ричардсон. Его слова привело агентство The Associated Press.

Вертолеты AH-64 Apache упали при возвращении с тренировочного вылета у населенного пункта Хили. На борту каждого вертолета было два человека. Данных об их состоянии пока нет. В материале уточняется, что AH-64 Apache находились на базе ВВС США Форт-Уэйнрайт.

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На месте работают спасатели. Ведется расследование крушения вертолетов.

Сверхзвуковой истребитель Миг-31 ранее потерпел крушение во время полета в Мурманской области. Экипаж отвел самолет от жилых домов и только потом покинул несущийся к земле борт. Отряд спасателей нашел летчиков живыми возле садового товарищества «Березка». Но для них вызвали бригаду медиков. Жизни экипажа военного самолета ничто не угрожает. Минобороны России подтвердило падение истребителя. Нештатная ситуация произошла во время учебного полета.