Два туриста погибли при взрыве в Карпатах на Украине

Жизни двух туристов унес взрыв в долине горы Под-Берды в Карпатах на западе Украины. Еще четыре человека пострадали, сообщили в ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области.

По данным ведомства, ЧП произошло возле села Вороненко. Всего в группе отдыхающих были 12 человек, среди них дети 2016 и 2018 годов рождения. Туристы решили развести костер, тогда произошел взрыв.

Смертельные травмы получили два человека. Одному из погибших было 36 лет, второму — 26. Погибших и четверых раненых эвакуировали спасатели. У одного из пострадавших контузия, трое находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они в больнице. Дети в результате взрыва не пострадали.

По данным источника местного издания «Обозреватель», взрыв мог произойти из-за детонации гранат времен Первой мировой войны, которые остались в земле. Туристы не подозревали об этом и развели костер как раз на этом месте.