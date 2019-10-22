Два турецких военных погибли после атаки курдов-террористов в Сирии

Турецкие военные скончались от тяжелых ранений в провинции Алеппо. Ранее представители турецкой армии сообщили, что с момента начала операции «Источник мира» Анкара потеряла семь человек. Еще двоих военных убили члены запрещенной в Турции экстремистской организации Рабочая партия Курдистана во время одного из вооруженных столкновений.

9 октября Анкара начала в Сирии операцию «Источник мира». Она предполагала создание «пояса безопасности» вдоль границы государств. Такие действия исключили бы угрозу формирования террористического коридора и предоставили беженцам возможность спокойно вернуться на родину.