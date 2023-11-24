24 ноября 2023, 20:25
«Два-три дня». В Швеции назвали срок жизни бойцов ВСУ на передовой
SwebbTV: на некоторых участках фронта солдаты ВСУ живут только два-три дня
Президент Украины Владимир Зеленский отправляет на передовую необученных новобранцев, которые погибают в течение нескольких дней. Такое мнение выразил обозреватель Магнус Стенлунд на шведском интернет-телевидении SwebbTV.
По мнению журналиста, посылать украинских мужчин на смерть в этом явно проигранном противостоянии — аморально.
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«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут два-три дня», — отметил он.
Стенлунд предположил, что из-за упрямства западных стран эта ситуация закончится не переговорами, а «полным уничтожением Украины».
Журналист также заявил, что у Зеленского не осталось рациональности, и сравнил его с «Гитлером в бункере», который находится в своей собственной реальности.
Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос отмечал в эфире украинского телевидения, что Зеленский превратился в мем и его не воспринимают всерьез даже украинцы.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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