Мир 24 ноября 2023, 20:25 «Два-три дня». В Швеции назвали срок жизни бойцов ВСУ на передовой SwebbTV: на некоторых участках фронта солдаты ВСУ живут только два-три дня flickr.com

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Президент Украины Владимир Зеленский отправляет на передовую необученных новобранцев, которые погибают в течение нескольких дней. Такое мнение выразил обозреватель Магнус Стенлунд на шведском интернет-телевидении SwebbTV.

По мнению журналиста, посылать украинских мужчин на смерть в этом явно проигранном противостоянии — аморально.

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«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем живут два-три дня», — отметил он.

Стенлунд предположил, что из-за упрямства западных стран эта ситуация закончится не переговорами, а «полным уничтожением Украины».

Журналист также заявил, что у Зеленского не осталось рациональности, и сравнил его с «Гитлером в бункере», который находится в своей собственной реальности.

Генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос отмечал в эфире украинского телевидения, что Зеленский превратился в мем и его не воспринимают всерьез даже украинцы.