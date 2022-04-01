Два тренировочных самолета столкнулись в Южной Корее

Два тренировочных самолета ВВС столкнулись в Южной Корее. Три пилота погибли, еще один получил травмы. Об этом сообщил RT со ссылкой на агентство «Ренхап».

Крушение произошло на рисовом поле в городе Сачхон. Туда приехали более 30 пожарных и спасателей.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поддержать российские авиакомпании. Он подчеркнул, что ремонт и обслуживание российских самолетов должны соответствовать самым высоким техническим требованиям.