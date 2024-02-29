Мир 29 февраля 2024, 22:56 Два танцора балета из Львова сбежали во время гастролей в Финляндии УНИАН: двое артистов Львовской оперы не вернулись после гастролей Freepik

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Двое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей в Финляндии. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Речь о солисте балета Андрее Михалихе и артисте балета Богдане Ключнике. На Украину также решила не возвращаться и жена Михалиха Юлия», — уточнили журналисты.

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По данным агентства, Львовская опера проводит служебное расследование этого случая.

Ранее погранслужба Украины задержала на границе с Румынией уклонистов с похоронными венками. Мужчины попытались выехать за границу с помощью легенды о похоронах вымышленной бабушки.

Также украинские мужчины маскируются под диких зверей, чтобы попытаться ночью пересечь границу и сбежать от мобилизации в Европу. Пограничники задержали уклонистов, которые передвигались по полю четвереньках, притворяясь дикими животными.