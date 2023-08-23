23 августа 2023, 05:29
Два танкера столкнулись в Суэцком канале
Marine Traffic: танкеры BW Lesmes и Burri столкнулись в Суэцком канале
В Суэцком канале столкнулись два танкера — BW Lesmes и Burri. Информацию об этом опубликовали в аккаунте сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic в соцсети X (бывшее название Twitter).
«Marine Traffic получил сообщение очевидца в Суэцком канале о том, что столкнулись два танкера», — сказано в публикации.
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Танкер Burri шел с Каймановых островов, а BW Lesmes был под флагом Сингапура, на нем был сжиженный природный газ.
Ранее, 5 августа, в Суэцком канале затонуло буксирное судно Fahd. Перед этим оно столкнулось с танкером Chinagas Legend, который плыл из Сингапура в США. Происшествие случилось недалеко от Эль-Баллаха, в результате ЧП буксир затонул.
Еще один инцидент в Суэцком канале произошел 4 июня. Нефтяной танкер SEAVIGOUR, идущий из России в Китай, сломался во время пересечения морского канала.
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