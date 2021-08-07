Сразу два тайфуна приблизились к Японии. Вплотную к островному государству «Миринаэ» и «Лупит» подойдут 8 августа. Об этом предупредило Главное метеорологическое управление страны.

Согласно данным управления, тайфун «Миринаэ» утром в воскресенье, 8 августа, вплотную подойдет к восточному побережью Японии. Днем циклон пройдет рядом с Токио и префектурой Тиба. После этого тайфун продвинется дальше на северо-восток страны.

По словам метеорологов, давление в центре циклона составит 985 гектопаскалей. Скорость ветра будет достигать 23 метров в секунду. При этом при порывах значение будет достигать 35 метров в секунду. Название тайфуна «Миринаэ» переводится с корейского языка как «Млечный путь».

Тайфун «Лупит» (с филиппинского — «безжалостный») к вечеру 8 августа будет находиться недалеко от острова Кюсю. Сейчас давление в центре циклона составляет 994 гектопаскаля, а скорость ветра достигает 20 метров в секунду. Метеорологи предупредили, что тайцун может накрыть всю юго-западную часть Японии.