Два сухогруза с сельхозпродукцией вышли из порта Черноморск

Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули украинский порт в рамках «продуктовой сделки». Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции на своей странице в Twitter.

«Отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра. По состоянию на сегодня утром из украинских портов на отгрузку вышли еще два судна», — сообщили в военном ведомстве.

Сухогруз Great Arsenal доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Египет, а сухогруз Maranta с пятью тысячами тонн кукурузы направился в Грецию.

В конце июля Россия, Украина, Турция и ООН по итогам переговоров в Стамбуле заключили соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу зерна с Украины. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и поплыл в Ливан.

Ранее постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что организация должна играть более значимую роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, ООН утонула в политизации из-за спецоперации на Украине.