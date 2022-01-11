Два судна с американским углем прибыли на Украину

В пресс-службе «ДТЭК Энерго» рассказали о прибытии на Украину американского судна с углем объемом 75,5 тысячи тонн. Еще одно судно с большей партией угля должно прибыть во вторник, 11 января. Об этом написало «Утро.ру».

Как сообщил глава «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев, американский уголь предотвратит остановки ТЭС и защитит национальную энергосистему от отключений. Кроме США, топливо прибудет из Польши и Казахстана.

Контракт с США предусматривает поставки 618 тысяч тонн черного золота. Последнее судно должно приплыть в украинский порт в конце января.

Критическая ситуация с углем сложилась на Украине в конце осени 2021 года. Тогда депутат Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своих соцсетях, что на 10 ноября запасы угля в соборной составляли 447,9 тысячи тонн, что на 310,4 тысячи меньше гарантированных.