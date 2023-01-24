Мир 24 января 2023, 23:44 Два сражавшихся за ВСУ британских наемника погибли под Соледаром — СМИ Sky News: под Соледаром погибли два сражавшихся на стороне ВСУ британских наемника Unsplash

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Британских наемников Криса Пэрри и Эндрю Бэгшоу, сражавшихся на стороне Вооруженных сил Украины, ликвидировали под Соледаром. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Бойцы частной военной компании «Вагнер» освободили Соледар 17 января. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что среди взятых в плен оказались наемники из других стран. По его словам, киевский режим старается максимально скрыть эту информацию. Потери ВСУ при освобождении российскими силами Соледара исчисляются тысячами бойцами, подчеркнул Пушилин.

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Украинские военные ослабили свои позиции на Запорожском направлении, тогда как российские бойцы перешли в наступление в районе города Гуляйполя.

Сотрудница Иностранного легиона армии Украины Эмеше Файк заявила, что у нее есть информация, которая может нанести непоправимый вред ВСУ. Ее уже пытались уволить из легиона, но она сохранила должность благодаря шантажу и угрозам.