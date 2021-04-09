Два солдата в Монголии застрелили начальника караула и командира части

Два солдата-срочника на юго-западе Монголии открыли огонь из автомата и застрелили начальника караула и командира части. После этого они сбежали, захватив оружие. Об этом сообщило китайское агентство «Синхуа».

Убийство было совершено ночью в четверг. Это произошло в воинской части, которая расположена в сомоне Алтай на юго-западе республики.

Замглавы главного управления пограничной охраны Монголии Шархуугийн Лхачинжав рассказал, что погибшие начальник караула и командир части не оказывали давления на срочников. Проходит расследование.

В январе СМИ сообщали об отставке премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Он покинул пост после скандала с роженицей, заразившейся коронавирусом. Сразу после родов женщину с ребенком перевели в ковидный стационар без теплой одежды, обуви и средств защиты.

Ранее в апреле военные на Украине открыли стрельбу в поезде, который следовал из Киева в Новоалексеевку. В «Украинских железных дорогах» сообщали, что никто не пострадал. Обоих солдат задержали и завели уголовное дело.