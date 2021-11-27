Два случая заражения штаммом «омикрон» зарегистрировали в Великобритании

Два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Великобритании. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.

Пациентов с «омикроном» выявили в Челмсфорде и Ноттингеме. В этих районах будут проведены целенаправленные тестирования, уточнил глава Минздрава. Сейчас заболевшие соблюдают режим самоизоляции, сообщило РИА «Новости».

«Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения», — подчеркнул Джавид.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 выявили в Ботсване и ЮАР. Он имеет 32 мутации в S-белке. По мнению ученых, из-за этого он может обойти по уровню заразности штамм «дельта».

Случаи заражения «омикроном» были также зафиксированы в Гонконге, Израиле, Бельгии и Германии. ВОЗ присвоила ему название «омикрон» и отнесла к категории, вызывающих озабоченность.

Великобритания до 28 ноября расширила «красный» список стран, в которые запрещены путешествия, добавив в него шесть африканских стран. Полеты туда временно прекращены.