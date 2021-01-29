Два случая заражения двумя штаммами коронавируса обнаружили в Бразилии

В Бразилии зарегистрировали два случая заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Пациентам из южного штата Риу-Гранди-ду-Сул около 30 лет.

У больных, несмотря на обнаружение следов заражения сразу двумя штаммами коронавируса, заболевание протекает в легкой и средней формах. Об этом сообщило региональное издание Diario de Canoas.

Ученые пока не могут спрогнозировать, насколько опасным может быть течение болезни при заражении двумя штаммами у пациентов из группы риска. Исследователи пока не выяснили, каким образом произошло заражение — одновременно или последовательно с небольшим временным интервалом.

В Риу-Гранди-ду-Сул ученые обнаружили пять разных штаммов коронавируса, среди которых «южноафриканский» и «бразильский». Они гораздо заразнее, нежели вирус, который был обнаружен в Ухане больше года назад.