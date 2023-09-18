Мир 18 сентября 2023, 04:04 Два самолета столкнулись во время воздушной гонки в США RARA: два пилота погибли в результате столкновения самолетов в США Pixabay

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Два легкомоторных самолета разбились во время посадки в американском городе Рино в штате Невада. Жертвами крушения стали два пилота, сообщила пресс-служба Ассоциации воздушных гонок Рино (RARA) в Facebook*.

«Ассоциация воздушных гонок города Рино с разбитым сердцем сообщает, что 18 сентября около 14:15 два члена нашей гоночной семьи <…> скончались в результате несчастного случая при посадке», — заявили в пресс-службе.

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Столкновение произошло во время соревнования по воздушным гонкам. После этого все оставшиеся полеты отменили.

Организаторы совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте и Федеральным управлением по гражданской авиации и местными властями устанавливают причины аварии.

Ранее в Финляндии на авиашоу самолет врезался в дерево и упал. Пилот получил смертельные травмы.

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