Два самолета столкнулись в аэропорту Хитроу | 360°

Мир 30 сентября 2022, 05:11 Поделиться Telegram

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Viber Два самолета столкнулись в аэропорту Хитроу

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В лондонском аэропорту Хитроу произошла авария с участием двух пассажирских самолетов. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на иностранные СМИ.

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По данным издания, столкнулись самолеты южнокорейской компании Korean Air и исландской Icelandair. Это произошло на взлетно-посадочной полосе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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