Мир 16 апреля 2023, 08:27 Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии Представитель STUK Тииппана: два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию РИА «Новости»

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Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из столицы Финляндии в субботу, 16 апреля. Об этом представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана написал в Twitter.

«Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером», — отметил он, не уточнив, куда отправили российское топливо.

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По данным РИА «Новости» российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии уже как минимум в третий раз. Впервые такой груз отправили на самолете из финской Лаппеенранты в ноябре 2022 года.

В середине марта Украина заявила, что наладит собственное производство ядерного топлива для атомных станций. Минэнерго страны сочло, что сможет закрыть не только собственные потребности, но и стран Евросоюза.

В среду, 12 апреля, стало известно, что Украина планирует поставки уранового концентрата в Канаду.