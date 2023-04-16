16 апреля 2023, 08:27
Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии
Представитель STUK Тииппана: два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию
Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из столицы Финляндии в субботу, 16 апреля. Об этом представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана написал в Twitter.
«Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером», — отметил он, не уточнив, куда отправили российское топливо.
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По данным РИА «Новости» российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии уже как минимум в третий раз. Впервые такой груз отправили на самолете из финской Лаппеенранты в ноябре 2022 года.
В середине марта Украина заявила, что наладит собственное производство ядерного топлива для атомных станций. Минэнерго страны сочло, что сможет закрыть не только собственные потребности, но и стран Евросоюза.
В среду, 12 апреля, стало известно, что Украина планирует поставки уранового концентрата в Канаду.
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