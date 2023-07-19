Мир 19 июля 2023, 03:33 Два самолета-амфибии направили из России в Турцию для тушения лесных пожаров МЧС России направило в Турцию два самолета Бе-200 для тушения лесных пожаров РИА «Новости»

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Два самолета Бе-200ЧС вылетели в Турцию из аэропорта Платов города Ростов-на-Дону для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели в города Мугла и Измир», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, летательные аппараты имеют тепловизоры, которые транслируют изображение земной поверхности в инфракрасном диапазоне, это позволит более эффективно отслеживать очаги пожаров.

Крупный лесной пожар вспыхнул в районе Белен турецкой провинции Хатай 16 июля. Власти эвакуировали всех местных жителей. В тушении пожара участвовали 375 человек.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах закупить у России самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров. Турецкий лидер отметил, что обсудит этот вопрос на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.