Два «Руслана» вылетели на Кубу с российской гумпомощью

Два самолета военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» вылетели из России на Кубу с грузом гуманитарной помощи. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Чкаловский. Они доставят на Кубу более 88 тонн продовольствия, индивидуальных средств защиты и более одного миллиона медицинских масок.

Доставка гуманитарной помощи в эту страну осуществляется по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Ранее на Кубе начались крупнейшие за много лет акции протеста. Местные жители недовольны мерами, которые предпринимаются для борьбы с пандемией коронавируса. Людям не хватает лекарств и продуктов.

В МИД Кубы при этом заявляют, что в стране идет активная кампания по вакцинации собственным трехкомпонентным препаратом Abdala. Все этапы прививки прошли два миллиона кубинцев. Первую дозу вакцины получили 3,2 миллиона человек.