Российский сухогруз Arvin затонул в Черном море у побережья Турции. Судьба 10 пассажиров остается неизвестна. По данным турецких СМИ, два человека погибли. Также известно как минимум о трех спасенных моряках.

Губернатор провинции Бартын сообщил о спасении трех человек из состава экипажа российского сухогруза, пишет Anadolu.

В посольстве сообщили, что погибших нет, но по данным турецких СМИ, их двое.

«В Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», — говорится в официальном блоге посольства России в Анкаре в Twitter.

ЧП случилось 17 января у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере республики. По словам главы региона Синана Гюнера, члены экипажа пересели с тонущего судна в три шлюпки. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения сухогруза неизвестны.