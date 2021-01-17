Два российских моряка погибли при крушении сухогруза в Турции — СМИ
Губернатор провинции Бартын сообщил о спасении трех человек из состава экипажа российского сухогруза, пишет Anadolu.
В посольстве сообщили, что погибших нет, но по данным турецких СМИ, их двое.
«В Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», — говорится в официальном блоге посольства России в Анкаре в Twitter.
ЧП случилось 17 января у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере республики. По словам главы региона Синана Гюнера, члены экипажа пересели с тонущего судна в три шлюпки. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения сухогруза неизвестны.