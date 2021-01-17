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    17 января 2021, 14:22

    Два российских моряка погибли при крушении сухогруза в Турции — СМИ

    Анастасия Калинина

    Российский сухогруз Arvin затонул в Черном море у побережья Турции. Судьба 10 пассажиров остается неизвестна. По данным турецких СМИ, два человека погибли. Также известно как минимум о трех спасенных моряках.

    Губернатор провинции Бартын сообщил о спасении трех человек из состава экипажа российского сухогруза, пишет Anadolu.

    В посольстве сообщили, что погибших нет, но по данным турецких СМИ, их двое.

    «В Черном море в районе провинции Бартын на севере Турции затонул российских сухогруз. Посольство занимается выяснением обстоятельств случившегося и судьбы экипажа. По предварительным данным, погибших нет», — говорится в официальном блоге посольства России в Анкаре в Twitter.

    ЧП случилось 17 января у берегов района Иркуму в провинции Бартын на севере республики. По словам главы региона Синана Гюнера, члены экипажа пересели с тонущего судна в три шлюпки. Выход спасателей в море осложняется неблагоприятными погодными условиями. Причины крушения сухогруза неизвестны.