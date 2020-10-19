Два российских бойца MMA одобрили убийство преподавателя во Франции

Два российских бойца смешанного стиля (MMA) Зелим Имадаев и Альберт Дураев на своих страницах в соцсетях решили поддержать юношу, который обезглавил преподавателя во Франции. Записи уже подтерты, но интернет помнит все.

На странное поведение бойцов указал журналист Александр Лютиков на своей странице в Instagram. Он утверждает, что Зелим Имадаев назвал убийцу Анзорова «героем Ислама» и опубликовал в stories его фото. А Альберт Дураев написал: «Во Франции свобода слова потеряла свое начало» и добавил веселый смайлик.

Через некоторое время владельцы страниц удалили записи, но Telegram-канал «Двач» опубликовал скриншоты.

Пока неизвестно, понесут ли ответственность спортсмены за такие высказывания.

Убийство произошло 16 октября. Чеченец обезглавил учителя истории и географии на окраине Парижа. Подозреваемый жил во Франции в качестве беженца. На одной из своих лекций учитель говорил о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. По предварительной версии, именно из-за этого его зверски убил 18-летний юноша. Во время задержания он был застрелен полицейскими.