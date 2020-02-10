Два россиянина попали в больницу после столкновения катеров на Пхукете

Два человека госпитализированы после столкновения прогулочных катеров на Пхукете. Еще два туриста погибли. Россияне хотели посетить острова Джеймса Бонда.

Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, на борту прогулочного катера были 34 туриста и местный проводник. В АТОР утверждают, что лодка с туристами стояла у причала. На видеозаписи же катера несутся друг на друга. На втором судне туристов не было. В результате столкновения два человека погибли. Российские дипломаты узнали, что это несовершеннолетние мальчик и девочка.

«Один из госпиталей Пхукета подтвердил гибель двух российских детей», — сообщили представители российской дипломатической миссии в Таиланде.

Еще два туриста госпитализированы. Остальные участники прогулки получили различные травмы и ушибы. Страховщики уже подтвердили, что случай страховой. Это значит, что всем гарантированы компенсации.

«Кроме двух погибших и двух госпитализированных, остальные туристы получили легкие ушибы и царапины. Они осмотрены в госпитале, проведено полное обследование», — рассказали в страховой компании.

Российские следователи начали проверку произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.