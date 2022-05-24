Два ребенка погибли при стрельбе в школе Техаса в США

В одной из начальных школ Техаса произошла стрельба. Минимум два ребенка погибли, более 10 получили ранения. Стрелка удалось задержать.

Неизвестный забаррикадировался в школе города Ювалде днем 24 мая, сообщил телеканал ABC News. По первоначальным данным, стрелять он начал за пределами кампуса. Правоохранители перекрыли близлежащие улицы.

В Мемориальной больнице города подтвердили гибель двух детей из-за огнестрельных ранений. В отделение неотложной помощи привезли 13 пострадавших учеников. Одна из пуль задела 45-летнего мужчину, которому тоже потребовалась госпитализация.

Позже полицейское управление Ювалде подтвердило задержание подозреваемого в стрельбе. Его личность правоохранители не раскрыли.