Мир 10 февраля 2024, 20:20 Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара France Bleu: на АЭС «Шинон» во Франции из-за пожара остановили два ректора IMAGO/Peter Henrich (HEN-FOTO) / Global Look Press

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На атомной электростанции «Шинон» во Франции в ночь на субботу произошел пожар, работу двух ректоров остановили до дальнейших распоряжений. Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

Пожар разгорелся в энергоблоке № 3. Там загорелся главный трансформатор, причину возгорания установить пока не удалось. Сработала система пожаротушения, возгорание ликвидировали. По информации радиостанции, пожар произошел вне ядерной зоны, опасности для населения и окружающей среды нет.

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Работу энергоблоков № 3 и № 4 временно остановили, АЭС некоторое время будет вырабатывать меньше электроэнергии. Французские специалисты ведут расследование причин пожара.

Ранее ЧП случилось на атомной электростанции «Цуруга» в Японии. На первом энергетическом блоке в месте турбинного отсека заметили дым.