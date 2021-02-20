Два профессора погибли при взрыве в Кабуле

Два преподавателя в университете Кабула погибли при взрыве в столице Афганистана. Об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на полицию.

Бомбы были прикреплены к машинам профессоров. Первый взрыв прогремел около 08:00 по местному времени (06:30 по Москве). Второй раздался спустя 15 минут.

Оба погибших сотрудника университета преподавали историю Ислама. Одного из них, Мубашира Муслимьяра, ранее задерживали спецслужбы Афганистана по подозрению в распространении идеологии «Исламского государства»*. Тогда правоохранители не предъявили ему обвинение, позже мужчину освободили.

Еще двое человек пострадали.

Террористические группировки, действующие на территории региона, не взяли ответственность за произошедшее. Полицейские расследуют обстоятельства взрыва, написало ИА НСН. На месте ЧП работает бригада саперов.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.