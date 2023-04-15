Мир 15 апреля 2023, 11:13 Два предмета изъяли с места взрыва в японской Вакаяме NHK: полиция изъяла два предмета с места ЧП в Вакаяме, в них могла быть взрывчатка Unsplash

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Японские полицейские обследовали место взрыва в городе Вакаяма, где выступал премьер-министр Фумио Кисида, изъяв два подозрительных цилиндрических предмета. Об этом сообщил телеканал NHK.

Утром в Вакаяме произошел взрыв рядом с местом выступления Кисиды. Очевидцы сообщили, что неизвестный из толпы бросил в политика некий предмет, который взорвался.

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Полицейские сразу задержали подозреваемого, Кисида при взрыве не пострадал. Его оперативно эвакуировали в городское полицейское управление. Вероятно, брошенным предметом могла быть сигнальная ракета.

«Брошенный объект внешним видом был похож на фрагмент металлической трубы серебряного цвета», — уточнили очевидцы.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что задержанным оказался 24-летний житель города Каваниси Рюдзи Кимура. Отвечать на вопросы правоохранителей он отказался.