15 апреля 2023, 11:13
Два предмета изъяли с места взрыва в японской Вакаяме
NHK: полиция изъяла два предмета с места ЧП в Вакаяме, в них могла быть взрывчатка
Японские полицейские обследовали место взрыва в городе Вакаяма, где выступал премьер-министр Фумио Кисида, изъяв два подозрительных цилиндрических предмета. Об этом сообщил телеканал NHK.
Утром в Вакаяме произошел взрыв рядом с местом выступления Кисиды. Очевидцы сообщили, что неизвестный из толпы бросил в политика некий предмет, который взорвался.
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Полицейские сразу задержали подозреваемого, Кисида при взрыве не пострадал. Его оперативно эвакуировали в городское полицейское управление. Вероятно, брошенным предметом могла быть сигнальная ракета.
«Брошенный объект внешним видом был похож на фрагмент металлической трубы серебряного цвета», — уточнили очевидцы.
Ранее агентство Kyodo сообщило, что задержанным оказался 24-летний житель города Каваниси Рюдзи Кимура. Отвечать на вопросы правоохранителей он отказался.
Япония
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