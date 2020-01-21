Два пользователя соцсети Reddit превратили Землю в «сэндвич»

Студент университета Окленд в Новой Зеландии Этьен Нод решил превратить Землю в сэндвич, положив по куску хлеба в диаметрально противоположных точках планеты. Он начал поиски единомышленника в испанских населенных пунктах Ольвера, Вильямартин или Севилья.

Нод рассказал изданию Mashable, что для точного расчета точки «антипода» он воспользовался сервисом Freemaptools. Помощника он решил искать на Reddit, и написал обращение.

«Привет, я живу в Окленде, Новая Зеландия, и хочу сделать так называемый сэндвич с землей (2 человека в разных частях света кладут куски хлеба точно на противоположных концах земного шара) Интересно, есть ли здесь кто-то, живущий около Ольвера, Вильямартина или Севильи, кто хотел бы стать частью этого и приготовить вторую половину бутерброда?» — поинтересовался 19-летний студент.

Под сообщением и фотографией «сэндвича» новозеландца отметились почти семь тысяч человек. С испанской стороны участник акции положил на землю сразу девять кусочков хлеба. Чтобы уж наверняка не промахнуться мимо координат.