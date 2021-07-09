Два поляка вылечились от COVID-19 после трансплантации кала

В Польше два пациента вылечились от коронавируса после пересадки кала. Они болели COVID-19 в тяжелой форме.

Оба пациента обратились к врачам из-за колита. Во время лечения у них были взяты ПЦР-тесты, которые показали наличие в организме коронавируса. У пациентов была тяжелая форма COVID-19. Об этом сообщили в журнале Gut.

В ходе лечения от колита им сделали трансплантацию фекальной микробиоты. Один из пациентов, 19-летнего жителя Польши, лечили при помощи иммунодепрессантов и антибиотиков. Через 15 часов после трансплантации у него поднялась температура и был обнаружен коронавирус, но вскоре все симптомы исчезли. У 80-летнего мужчины также была высокая температура и положительные ПЦР-тесты. Ему вводили плазму крови с антителами к SARS-CoV2 и лечили ремдесивиром. Через несколько дней после пересадки кала признаки коронавируса исчезли. Вскоре ПЦР-тесты у обоих пациентов показали отрицательные результаты.

Ученые пока не делают выводов на основе нескольких случаев, но они продолжат клинические исследования, чтобы понять, нужно ли при лечении коронавируса включать пересадку кала.