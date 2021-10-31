Два поезда врезались друг в друга в Англии

Два поезда врезались друг в друга между английскими городами Андовер и Солсбери. Пока информация о пострадавших выясняется, сообщило издание Daily Mail.

Столкновение поездов произошло вечером 31 октября между Андовером и Солсбери. Как заявили в Юго-западной железной дороге, все проходящие через место аварии железнодорожные пути закрыли. Проезд приостановили на время расследования.

«Мы получили сообщения о проблеме, которая в настоящее время расследуется между», — заявили в пресс-службе.

Сейчас на месте столкновения находятся сотрудники полиции, пожарные и медики. Все обстоятельства и причины аварии продолжают выяснять.

По предварительным данным, пострадали до 10 человек.