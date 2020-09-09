Два поезда столкнулись в Чехии. Пострадали 13 человек

На юго-западе Чехии, в Кдине, столкнулись два поезда. Один из них пассажирский. Как минимум, 13 человек пострадали. Об этом заявил представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Чехии Петер Понцар.

Столкновение произошло около 07:15 по местному времени (08:15 по московскому) на вокзале Кдине. Состояние одного из раненых очень тяжелое. Слова Понцара привел ТАСС.

Известно, что технический состав, который стал участником ДТП, используют для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей.

Для расследования создана специальная комиссия. По одной из версий, виновником ЧП стал машинист пассажирского поезда. Во время въезда на вокзальные пути он мог не заметить стоявший там технический состав. Не исключено также, что это была ошибка диспетчера, который отвечал за безопасность движения на вокзале.