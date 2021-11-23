Два патрульных катера типа Island прибыли из Штатов на Украину
На Украину из США прибыли два патрульных катера типа Island
На Украину из США прибыли два патрульных катера типа Island, которые будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу украинских ВМС.
«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимора (штат Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия „Фастов“ и „Сумы“», — уточняется в сообщении.
Одесский морской торговый порт является конечной остановкой маршрута. В пресс-службе добавили, что Штаты защищают трансатлантическую безопасность и демократические ценности, «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».