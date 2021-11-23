Два патрульных катера типа Island прибыли из Штатов на Украину

На Украину из США прибыли два патрульных катера типа Island, которые будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу украинских ВМС.

«Сегодня, 23 ноября, на борту судна Ocean Grand из города Балтимора (штат Мэриленд, США) на Украину прибыли два катера типа Island, получившие названия „Фастов“ и „Сумы“», — уточняется в сообщении.

Одесский морской торговый порт является конечной остановкой маршрута. В пресс-службе добавили, что Штаты защищают трансатлантическую безопасность и демократические ценности, «оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины».